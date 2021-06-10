بعد 42 يوم من إصابتها بفيروس كورونا .. نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” نهال عنبر ” عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ” دلال عبد العزيز ” بعد مرور 42 يوما على إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فقالت نهال عنبر في تصريحات لها لجريدة اليوم السابع أن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز مستقر وتتحسن ببطء .. مضيفة : ” الموضوع طول أوى لكن الحمد لله مفيش أى تدهور للحالة ومازالت تحت الأجهزة ” .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في مطلع شهر مايو الماضي وتم نقلها إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها ومعاناتها من مشاكل في التنفس .

وكان قد أعلن الإعلامي” رامي رضوان ” زوج إبنتها الفنانة ” دنيا سمير غانم ” منذ أيام عن سلبية المسحة الخاص بالفيروس التي تم إجراؤها لدلال عبد العزيز إلا أنها مازالت تعاني من آثار الإصابة بكورونا على الجهاز التنفسي والرئتين .