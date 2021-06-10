جنى ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مع شاب أجنبي

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:44 مساءً - أثارت جنى ابنة الفنان المصري عمرو دياب الجدل بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها بوضعيات رومانسية مع شاب اجنبي.

وظهرت جنى دياب في احد هذه الصور وهي تمسك وجه الشاب وتقترب منه كأنها تحاول ان تبقبله فيما ظهرت في مقاطع اخرى وهي تقبله بالفعل وعلقت عليها قائلة “احبك ايها الانسان”.

وبعد تلقيها العديد من الانتقادات قامت جنى بمنع خاصية التعليق على هذه الصور.

من ناحية أخرى، أعلنت جنى منذ فترة عن إصابتها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه «ADHD»، الذي نجم عن مشكلة مع مدرستها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت جنى خلال حوارها مع برنامج «et بالعربي» إنها مرت خلال الفترة الماضية بأزمة خيبت أملها في مدرستها بلندن، وعطلتها كثيرًا عن دراستها ما تسبب في طردها منها مؤكدة أن بعض أصدقائها قاموا بدعمها.

وأضافت: «رغم أنني أجتهد في دراستي جيدًا لكن كانت علاماتي في المواد الدراسية سيئة، أعراضي بسبب عدم قدرتي على التركيز بجانب القصور في الانتباه الذي سببه اضطراب فرط الحركة».

وتابعت جنى: «أنا شخصية حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت حيث أن أحبالي الصوتية تحتك بعضها، ويؤدي ذلك لحدوث ورم وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أن أفقد صوتي».