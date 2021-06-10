أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه الثالث : ” دي معجزة “

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:44 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد الفيشاوي ” بمرور 3 سنوات على زواجه من ” نادية الكامل ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
حيث نشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته نادية الكامل وكتب في تعليقه عليها : ” ٣ سنين جواز دي معجزة يا نادية .. بحبك حب جنون .. Our inside joke .. كل سنة وإنتي طيبة أوي ” .
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