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ديانا هشام في ثاني صورة مع محمد صلاح على البحر خلال ايام

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كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:44 مساءً - نشرت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام صورة جديدة لها مواطنها اللاعب محمد صلاح، مهاجم نادي الإنجليزي وذلك بعد ثلاثة ايام على مشاركتها صورة مشابهة.

وعلقت ديانا هشام على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بالقول “من دواعي سروري ان التقي شخص اسطوري ومتواضع”.

وكانت ديانا هشام قد نشرت صورة مماثلة منذ ثلاثة ايام خلال تواجدها في مدينة العلمين الجديدة، لقضاء الإجازة هناك وعلقت عليها كاتبة: “لي الشرف”.

كما  نشرت الإعلامية  شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة تجمعها بـ محمد صلاح، موضحة أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعُد مسافة 23 كيلومترًا عن “مطار العلمين الدولي”.

ويتواجد محمد صلاح، خلال الأيام الجارية في مصر، لقضاء العطلة الصيفية، بعدما انتهت بطولة الممتاز «بريميرليج» التي توج بلقبها مانشستر سيتي، وحل فيها ليفربول ثالثًا بجدول الترتيب.    

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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