منى زكي لأحمد حلمي : ” تستاهل كل وأي حاجة حلوة “

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:44 مساءً - أعرب الفنان ” أحمد حلمي ” عن سعادته بتعيينه مؤخرا سفيرا للنوايا الحسنة فى المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

فكتب في منشور له عبر حسابه على إنستجرام : ” سعيد جداً باختياري كسفير ليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. على مدار الخمس سنين اللي فاتوا اشتغلت مع يونيسف مصر على ملفات مهمة لتنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية والتصدي للتنمر ” .

وتابع أحمد حلمي : ” والفترة الجاية هنركز على القضايا الإقليمية اللي بتمس كل أطفالنا .. وبإذن الله نقدر مع بعض نساعدهم وخصوصاً اللي عايشين في مناطق النزاعات على إنهم يكبروا بدون خوف ولا حرمان من التعليم ” .

وحرصت زوجته الفنانة ” منى زكي ” على تهنئته بهذا المنصب في تعليق لها جاء فيه : ” مبروك تستاهل كل وأي حاجة حلوة .. دايما فخورين بيك ” .