شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد صالح .. أرملته تكشف العديد من أسرار زواجهما وأجمل صورهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت شيماء فرغلى أرملة الفنان سعيد صالح ، فى لقاء تليفزيونى، وكشفت العديد من الأمور الخاصة بزواجها من الفنان الراحل، الذى كان يكبرها بنحو 40 سنة، وأكدت أن زواجها من سعيد صالح لم يكن زواج مصلحة، مضيفة أن هناك من اعتقد أنها تزوجته حتى يساعدها فى أعمال فنية، موضحة أنها منذ البداية كانت تعمل فى مسرح الأطفال منذ كانت فى الثالثة عشر من عمرها، وبعد زواجهما لم يساعدها نهائيا.



سعيد صالح وزوجته شيماء فرغلى

سعيد صالح يطلب من زوجته ارتداء الحجاب

وأشارت شيماء فرغلى " سعيد صالح طلب منى ألبس الحجاب وأبعد عن الوسط، وقالى أنا خايف عليك ولبست الحجاب فعلا 5 سنين عشان كنت بحبه جدًا، لكن لما تعب حسيت إن الدنيا هتخنق علينا جدًا فقلعت الحجاب وقررت أرجع للشغل ولا أقصد بذلك أنى كنت أنفق أموالى عليه، ولكن فكرت أن الحياة مشاركة ولابد من كل طرف إسناد الآخر".

وتابعت "أنا ساعدت سعيد صالح لأن خيره مغرقنى، هو ماكنش عنده رصيد فى البنك، كل اللى كان بيملكه شقة فى الإسكندرية، وأنا كنت بصرف من خيره؛ لأنه كان عاملى مصروف ومعظم فلوسى اللى فى البنك كانت من فضله، فهو صاحب فضل فى حياتى، وحفظنى القرآن الكريم، وعلمنى بعد الانتهاء من الصلاة أن أسبح، وعلمنى العديد من الأشياء فى الدين والحياة".



سعيد صالح مع زوجته شيماء فرغلى

مشوار سعيد صالح فى عالم الفن

سعيد صالح يعد واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، حيث بدأ مسيرته مع التمثيل بعد تخرجه فى كلية الآداب عام 1960، حين اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه من خلال أعمال مسرحية، وكانت بداية مشواره في العرض المسرحي "هالو شلبي" كوجه جديد، وفي عام 1973، تألق نجمه على المسرح حين قدم مع مجموعة من أبناء جيله من الممثلين مثل عادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي قدم من خلالها شخصية "مرسي الزناتي" التي اشتهر بها.

سعيد صالح عاد فى عام 1979 للتعاون مع زميليه يونس شلبي وأحمد زكي في مسرحية "العيال كبرت"، واشتهر في فترة الثمانينيات بتقديم عدد من المسرحيات ذات المضمون السياسي والاجتماعي مثل "كعبلون" و"حلو الكلام" و"البعبع" وغيرها الكثير، وفي السينما بلغ رصيد صالح اكثر من 500 من بينها الشيطان يعظ والمحاكمة وسلام يا صاحبي الذي تقاسم بطولته مع رفيق دربه الفنان عادل إمام، وعلى الشاشة الصغيرة تميز بمجموعة من الأعمال الدرامية مثل "السقوط في بئر سبع" و"المصراوية" وغيرها الكثير.



سعيد صالح وزوجته شيماء فرغلي



سعيد صالح وزوجته شيماء فرغلي



سعيد صالح وزوجته شيماء فرغلي