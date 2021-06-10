شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك عن علاقتها بكانى ويست: "كله تمام" ومغنى الراب يخفي وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك قررت أن تظهر للصحفيين والمصورين أن كل الأمور تسيرعلى ما يرام في علاقتها الجديدة المشاع عنها مع المغني العالمي كاني ويست، فبعدما كانا يحتفلا سويا بعيد ميلاد كاني في فرنسا، ونشر صور حصرية علي الديلي ميل تؤكد علاقتها، شوهدت عارضة الأزياء الروسية البالغة من العمر 35 عامًا وهي ترفع إبهامها لأعلى أمس الأربعاء عندما وصلت الي مطار نيوجيرسي مع مغني الراب البالغ من العمر 44 عامًا ، بعد أن سافروا معًا من مقاطعة بفرنسا على متن طائرة خاصة، ف إشارة منها "كله تمام"، في حين حاول كاني إخفاء وجهه في ملابسه حتي لا يظهر في الكاميرات.

وبعد خروجها من المطار شوهدت إيرينا وهي تدخل شقتها في مدينة نيويورك بغطاء للرأس أبيض يخفي وجهها ، في مناورة بشكل غير معهود وسط المصوريين.

وتشتهر عارضة الأزياء بالظهور بملابس رائعة مع ابنتها ليا من النجم العالمي برادلي كوبر، لكن إيرينا بدت هذه المرة وكأنها تشعر بالخجل بعد ورود أنباء عن إقامتها الرومانسية لمدة ثلاث ليالٍ مع مغني الراب كاني ويست في مقاطعة بفرنسا ، حيث احتفلوا بعيد ميلاده الرابع والأربعين.

وفي الصور يمكن رؤية الثنائي وهما يستمتعان بفرارهما محاطان بالأجواء الريفية

وكانت قد فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بنشرها صورة تجمعها بكاني وأولادهما على صفحتها الخاصة بمناسبة عيد ميلاده وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد أحبك لمدى الحياة"، بالتزامن مع تأكيد المصادر وجود علاقة سرّية بين كاني وإيرينا منذ فترة.