شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي يحتفل بأول عيد زواج له ويوجه رسالة لزوجته: قلبي وعقلي اختاروا صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل الفنان محمد الشرنوبي بعيد زواجه الأول مع زوجته راندا رياض، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور تجمعهما خلال رحلتهما الأخيرة فى جزر المالديف، موجها لها رسالة رومانسية، قائلا :"أول سنة تعدي علينا مع بعض في بيت واحد..وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض".

وتابع :"عايز أقول لك حاجات كتير اوي.. لا يمكن تكفي اقولها لك هنا..بس بجد حاسس إن قلبي وعقلي اختاروا صح..واكتشفت انك اجدع و اطيب و احن بنت في الدنيا..ربنا يخليكي ليا و يبعد عننا كل شر..بحبك يا راندا ..كل سنة واحنا مع بعض دايماً ان شاء الله".



الشرنوبي وزوجته



شرنوبي

من ناحية أخري اختار المخرج مجدى الهوارى، الفنانة كارمن سليمان، والفنان محمد الشرنوبى، ليقدما دويتو غنائى وتمثيلى ضمن أحداث العرض المسرحى الجديد مسرحية "ليلة من ألف ليلة" التى تم تقديمها من قبل منذ عام 2015 للنجم الكبير يحيى الفخرانى، والذى قام الهوارى بتغيير اسمها إلى "ياما فى الجراب ياحاوى"، ومن المقرر انطلاق البروفات خلال الأسابيع القليلة المقبلة عقب الإنتهاء من اختيار باقى فريق العمل.









ويعتمد المخرج مجدى الهوارى على تكنولوجيا حديثة ومختلفة خلال العروض الجديدة للعمل، المقرر عرضه خلال شهرين من الآن، حيث تدور قصة المسرحية حول شخصية "الشحات" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، ويتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه.

ويقع الخليفة - شرنوبى، في حب ابنة الشحات كارمن سليمان، ويتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.