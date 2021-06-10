شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة المخرج عادل الأعصر .. ونقابة السينمائيين تنعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة وفاة زوجة المخرج عادل الأعصر، حيث نعتها من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتبت: "نقابة المهن السينمائية تنعى زوجة الزميل المخرج / عادل الأعصر" "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّك ِرَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".



نقابة السينمائيين

وأضافت النقابة في نعيها: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، زوجة الزميل المخرج / عادل الأعصر، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

المخرج عادل الأعصر قدم العديد من الأفلام خلال مشواره منها "صفقة مع امرأة" بطولة حسين فهمى ومديحة كامل وعادل أدهم، و"دموع الشيطان" بطولة فريد شوقى وسماح أنور، و"الحلم القاتل" بطولة الهام شاهين ويوسف شعبان، و"العملية 42" بطولة محمود ياسين وبوسى، وعفريت النهار" و"الهروب إلى القمة" و"اختفاء جعفر المصرى" بطولة نور الشريف، و"بوابة إبليس" بطولة مديحة كامل وغيرها من الأفلام.



المخرج عادل الاعصر

ومن أعماله فى الدراما التليفزيونية مسلسلات "العمة نور" للنجمة نبيلة عبيد، و"مواطن بدرجة وزير" بطولة حسين فهمى ونرمين الفقى وليلى طاهر، و"تلك الليلة" بطولة داليا مصطفى وأحمد سعيد عبد الغنى وعايدة عبد العزيز وميرنا المهندس، و"مملكة يوسف المغربى" بطولة مصطفى فهمى وعلا غانم ومنذر رياحنة وأنوشكا.