شكرا لقرائتكم خبر عن السكاكين والشائعات ذبحته..إسلام إبراهيم يحكى عن أزمة شريف دسوقي بعد بتر ساقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان إسلام إبراهيم، عن علاقته بالفنان شريف دسوقى والوقوف بجواره فى أزمته الصحية الأخيرة.

وقال إسلام إبراهيم، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذى يذاع على قناة cbc، "جزء كبير من اللى حصل لشريف دسوقى السكاكين اللى ذبحته والشائعات والراجل كان كويس وجاله سكر وضغط ومن كتر الضغوط والشائعات والتعاملات معاه ممكن مش لطيفة ويطلعه عليه كلام مش لطيف فحصله كل ده".

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، حرصت فى وقت سابق أن تتوجه بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى.