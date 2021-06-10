شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: سعيدة بنجاح "الساعة اتنين باليل" وأجهز لأغنية مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت الديفا سميرة سعيد عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة " الساعة اتنين بالليل "، وأضافت في تصريح خاص "لليوم السابع " إن هذه الأغنية لم تكن في الحسبان من الأصل وكان مخطط طرح أغنية أخرى في هذا التوقيت وحينما عرض علي الشاعر تامر حسين، أعجبت بها من أول لحظة وخاصة إنى شعرت أن كلمات الأغنية بعيدة عن مشاكل الحب والأغنية موجهة لفتاة تشعر بالوحدة ليس لها علاقة بطرف أخر أو الحب، وتبحث عن أصدقاء تتكلم معهم، وأنه ممكن الشخص يتحدث مع نفسه حتى لا يحمل همومه ومشاكله لشخص أخر، وقررت مع فريق عملها المكون من توفيق حسن ونضال هانى أن تكون هي الأغنية التي نطرحها وخاصة أنها مناسبة لهذا التوقيت ومعبره عن الأحداث التي نمر بها جميعا ودمها خفيف ومقسوم .

وأشارت الديفا أنها تجهز أغنية أخرى مفاجأة من أغاني ألبومها لطرحها أوائل الشهر المقبل بطريقة السنجل ، وأكدت انها تلجأ لطرح الأغاني بهذه الطريقة حتى تواكب التطور الطبيعي لعالم الموسيقى وخاصة أن موضة الألبومات المجمعة قد انتهى، أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.

وكانت النجمة سميرة سعيد قد شاركت متابعيها منذ أيام قليلة وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها وهي تدندن على أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بليل"، التي طرحتها مؤخرا عبر يوتيوب، ونشرت الديفا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام الأغنية والتي ظهرت فيها داخل سيارة وهي تردد كلماتها، ومنها: " الميزة تصاحب نفسك، تزعل تفرح مع نفسك".