شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى وداليا مصطفى يبدآن تصوير فيلم "أولاد زهرة" بجاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج معتز حسام الدين تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "أولاد زهرة"، اليوم الأربعاء، بأحد العمارات السكنية بحى جاردن سيتى، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات واختيار أبطال العمل الذى يضم نضال الشافعي وداليا مصطفي وهالة فاخر ومصطفي أبو سريع وجمال فؤاد وشريف الغريب ومحمد عمروسى ومريم بحراوى وإسراء رخا ومحمد درويش، وتأليف أحمد أنور أحمد عبد الجواد.

وتدور أحداث الفيلم حول حياه المصابين بمتلازمة داون، وما المشاكل الذي يواجهونها والصعاب، وتظهر داليا مصطفى خلال الأحداث بدور الشقيقة الكبرى التى تهتم برعاية شقيقها الذى يعانى من الإعاقة ثم تتوالى الأحداث.



داليا مصطفى

يذكر أن نضال الشافعى عرض له مسلسل "هجمة مرتدة" فى رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.