"الزيارة" يحصد 4 جوائز بمهرجان رؤى للفيلم القصير بالجامعة الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الزيارة" للمخرج أحمد بيلى على 4 جوائز جديدة خلال مشاركته في مهرجان رؤي للفيلم القصير بالجامعة الامريكية، حيث تنافس مع أكثر من 50 فيلما فى مسابقة المهرجان الرسمية، وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي، وأفضل مخرج، وأفضل مدير تصوير، وأفضل تصميم لشريط الصوت.

"الزيارة" فيلم روائى قصير، من تأليف وإخراج أحمد بيلى، وتدور أحداثه حول زيارة لشخص ما تكشف له العديد من التساؤلات حول الوجود والعدم، مدير التصوير حسام العدل، والبطولة ليحيى ابو النجا، وسبق للفيلم أنه شارك فى المسابقة الرسمية لعدة مهرجانات عالمية فى سيريلانكا وإيطاليا وتونس، بالإضافة لمشاركته محليا في المسابقة الرسمية لمهرجان الاسكندرية لدول البحر المتوسط.



فيلم الزيارة

يذكر أن أحمد بيلي مخرج "الزيارة" خريج المعهد العالي للسينما، وله ثلاثة افلام روائية قصيرة شارك بهم في العديد من المهرجانات العالمية والمحلية ويجهز حاليا لأولى تجاربه الروائية الطويلة.

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "رؤى للأفلام القصيرة"، التي تقام افتراضيا، اليوم الأربعاء 10 يونيو، وضمت هذه الدورة 123 فيلما، ينافس 50 منهم على الجوائز، ويحيي المهرجان هذا العام ذكرى الناقد السينمائي والمخرج سامى السلاموني، من خلال عرض فيلم قصير عنه، وعرض ثلاثة من أعماله.

وعرضت الأفلام في دورة هذا العام من خلال رابط يطرح بشكل مؤقت ويمنح وصولاً لمجموعة من الأفلام، من الثانية عشر ظهرا وحتى التاسعة صباح اليوم التالي، ويتم حذفه بعدها واستبداله بآخر.

يذكر أن المخرج مالك خوري رئيس المهرجان، والمخرجة عرب لطفي المدير الفني، والمخرج خالد أمجد مدير الإدارة، "رؤى" ھو مهرجان فني ثقافي سینمائي سنوي غير هادف للربح، تقوم بتنظيمه والإشراف عليه لجنة أكاديمية وفنية مختصة يتم تعيينهم من قبل قسم السينما في الجامعة الأميركية في القاهرة.