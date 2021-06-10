اليوم.. عائشة بن أحمد ضيفة إنجي علي في "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف المذيعة إنجي علي، اليوم الخميس، في برنامجها "أسرار النجوم"، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، في الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد نجاح مشاركتها في المسلسل الرمضاني "لعبة نيوتن".

وتتحدث عائشة عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لعبة نيوتن"، وتحقيقه نسبة مشاهدة عالية طوال شهر رمضان المبارك، وتحكي عن أصعب وأهم المشاهد التى مرت عليها أثناء التصوير، فضلاً عن أعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة، سواء في السينما أو الدراما المصرية.

ومسلسل لعبة نيوتن" من بطولة"منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، و آدم الشرقاوي، وعدد آخر من النجوم من إخراج تامر محسن.

يذكر ان برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر إذاعة "نجوم اف.ام" وتقدمه المذيعة إنجي علي في الساعة الثامنة مساءً.