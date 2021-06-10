"فقد صلاحيته".. هجوم على إيمان البحر درويش بسبب تصريحاته عن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يواجه المطرب إيمان البحر درويش، حالة من الغضب الجماهيري والإعلامي الشديد، بعد تصريحاته الأخيرة حول سد النهضة، إذ اعتبرها عدد من الإعلاميين ومتابعي حسابه على فيسبوك، تعبيرا عن جهله بالقضية وحساسيتها، وانعكاسا لرغبته في العودة إلى دائرة الضوء التي غاب عنها طويلا.

وجاءت التعليقات على النحو التالي:

كتب الإعلامي محمد الباز، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إيه مشكلة إيمان البحر درويش، من زمان على فكرة وإيمان البحر درويش فقد صلاحيته الفنية".

وتابع: "ومن زمان برضه بيحاول يدور على أى طريقة يفضل بيها تحت الأضواء، وتقريبا لما بقى مفيش فايدة من الهجوم على زملائه من الفنانين، قال يبقى خلاص نهاجم الرئيس والجيش".

وأضاف: "كتب إيمان البحر كلام فارغ عن موضوع سد النهضة، ولو قلت لي إننا بنروج لكلامه وبنخلى الناس تقراه، هاقول لك مفيش مشكلة يا ريت الناس تقرأ كلامه عشان يتأكدوا إنه عايش بره الزمن".

واختتم حديثه قائلا: "الكلام اللي قاله درويش مش بس بيأكد إنه جاهل باللي بيحصل حواليه، لا ده مغيب تماما، ولو فيه نصيحة رغم إن النصيحة خسارة فيه، هاقول له: أركن شوية على جنب محدش فاضي لك فعلا".

وقال الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامجه "بالورقة والقلم": "ما الذي يجعله يفهم بالسياسة وتحلية مياه البحر، ما علاقة الموسيقى بتحلية مياه البحر حتى يسخر منها إيمان البحر درويش ويضرب الأمن المائي في مقتل، أنت فشلت في أن تكون مثقفاً كما فشلت في الغناء".

وعلق أحد المتابعين، عبر تويتر:" إيمان البحر درويش مسك النقابة سنة طلع لينا مهرجانات، ولما غابت الأضواء عنه اتكلم في السياسة، عاوز الأضواء تتسلط عليه مش أكتر".

وكتب أخر: "إيمان البحر درويش عام ١٩٨٣ قالك هعيد أغاني- "جدي"- سيد درويش القديمة.. فلما فشل وغابت الأضواء عنه، قالك لازم أعمل حاجة تعيد ليا الأضواء، فكتب كلام يعاقب عليه القانون-يبقى لازم يتحاسب بالقانون".