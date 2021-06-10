الإسماعيلية السينمائي يحتفي بالفنانة صفية العمري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"عن إقامة احتفالية خاصة للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ ٢٢ التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.

وقال السيناريست محمد الباسوسي – رئيس المركز القومي للسينما – إنه من المقرر أن تقام احتفالية خاصة طوال أيام المهرجان للاحتفاء بنجوم الأفلام القصيرة من خلال برنامج خاص تبدأ فعالياته في اليوم الثاني للمهرجان بالاحتفاء بالنجمة الكبيرة صفية العمري التي قامت ببطولة الفيلم الروائي القصير "كان لك معايا" إخراج روجينا بسالي وإنتاج المركز القومي للسينما وقد حصدت من خلاله "العمري" جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي أقيم بلندن الشهر الماضي، وسيتم عرض الفيلم خلال الاحتفالية ويعقب العرض تكريم الفنانة صفية العمري بتسليمها درع المهرجان.

وأشار الباسوسي إلى أن الفنانة الكبيرة صفية العمري من أبرز نجمات السينما المصرية وتمتلك رصيد سينمائي ضخم وعندما عرض عليها بطولة فيلم قصير لم تتردد لحظة وقدمت من خلاله دورا متميزا وصعبا أبدعت من خلاله في الآداء التمثيلي، وجسدت شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسني وهي التي تصمم لها ملابسها وفي نفس الوقت تحب ضابطا، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول.