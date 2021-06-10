"حفظني القرآن الكريم.. وطلب مني ارتداء الحجاب".. أرملة سعيد صالح تكشف أسراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت شيماء فرغلي، أرملة الفنان الكبير سعيد صالح، في لقاء مع الإعلامية ياسمين الخطيب ببرنامج "ونقول كمان" على شاشة النهار، إن زواجها من الفنان الكبير لم يكن زواج "مصلحة".

وأكدت "فرعلي" أن هناك من اعتقد أنها تزوجته حتى يساعدها في أعمال فنية، ولكنها من البداية كانت تعمل في مسرح الأطفال منذ كانت في الثالثة عشر من عمرها، وبعد زواجهما عملت في مسلسل يمني بدور صغير، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يساعدها نهائيا.

وتابعت: "سعيد طلب مني ألبس الحجاب وأبعد عن الوسط، وقالي أنا خايف عليكِ ولبست الحجاب فعلا 5 سنين عشان كنت بحبه جدًا، لكن لما تعب حسيت إن الدنيا هتخنق علينا جدًا فقلعت الحجاب وقررت أرجع للشغل".

وأوضحت أنها لا تقصد بهذا أنها كانت تنفق أموالها عليه، ولكنها فكرت أن الحياة مشاركة وفي حال ما "وقع" طرف فلا بد من الطرف الثاني أن يسنده وهذا ما فعلته.

وأضافت: "أنا ساعدته لأن خيره مغرقني، هو ماكنش عنده رصيد في البنك، كل اللي كان بيملكه شقة في الإسكندرية، وأنا كنت بصرف من خيره؛ لأنه كان عاملي مصروف ومعظم فلوسي اللي في البنك كانت من فضله".

واختتمت حديثها عنه قائلة: "سعيد صالح هو أفضل إنسان قابلته في حياتي، وصاحب فضل في حياتي، وحفظني القرآن الكريم، وعلمني بعد الانتهاء من الصلاة أن أسبح، وعلمني العديد من الأشياء في الدين والحياة".