شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب .. "عيد سعيد يا نونو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين رضا علي الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها نور عمرو دياب، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد يا نونو ..اتمني تحقيق جميع أحلامك..أحبك كثيرا جدا "، لترد عليها نور عبر التعليقات قائلة :"أحبك كثيرا يا أمي"، ووجه عدد من متابعي شيرين رسائل تهنئة لأبنتها متمين لها السعادة الدائمة.



شيرين رضا

وانضمت شيرين رضا مؤخراً لفيلم "القاهرة مكة" والتى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبا، من إخراج هانى خليفة، وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى خلال الفيلم العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال الأحداث، الفيلم من تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة

من ناحية أخرى تصور شيرين رضا هذه الأيام فيلم "عز الضهر"، الذي يقوم ببطولته الفنان العالمى مينا مسعود، إلى جانب مسلسل "60 دقيقة" ، الذي تشارك في بطولته بجوار كل من ياسمين رئيس ومحمود نصر، من إخراج مريم الأحمدي، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها في تلك الأعمال خلال الأيام القادمة.

وكانت شيرين رضا قد احتفلت بعيد ميلاد والدتها مؤخراً بصورة مبهجة لها، وهي ترتدي قبعة يقف فوقها ببغاء ملون، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد مامي .. مضحكة دائمًا، تجعلنا نضحك دائمًا.. أحبك كثيرًا"، وعلقت ابنتها نور عمرو دياب علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد نونا"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها والذين أكدوا علي احتفاظها بجمالها وأنها تفوق أبنتها جمالا.