شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يحتفي بالنجمة "صفية العمرى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"عن إقامة احتفالية خاصة للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة وذلك علي هامش فعاليات الدوره الـ ٢٢ التي يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى بمدينة الاسماعيلية.

وقال السيناريست محمد الباسوسي – رئيس المركز القومي للسينما – أنه من المقرر أن تقام إحتفالية خاصة طوال أيام المهرجان للاحتفاء بنجوم الأفلام القصيرة من خلال برنامج خاص تبدأ فعالياته في اليوم التاني للمهرجان بالاحتفاء بالنجمة الكبيرة صفية العمري التي قامت ببطولة الفيلم الروائي القصير "كان لك معايا" اخراج روجينا بسالي وإنتاج المركز القومي للسينما وقد حصدت من خلاله "العمري" جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي أقيم بلندن الشهر الماضي، وسيتم عرض الفيلم خلال الاحتفالية ويعقب العرض تكريم الفنانة صفية العمري بتسليمها درع المهرجان.

وأشار الباسوسي إلي أن الفنانة الكبيرة صفية العمري من أبرز نجمات السينما المصرية وتمتلك رصيد سينمائي ضخم وعندما عرض عليها بطولة فيلم قصير لم تتردد لحظة وقدمت من خلاله دورا متميزا وصعبا أبدعت من خلاله في الآداء التمثيلي، حيث جسدت شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط ، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991