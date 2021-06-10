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ثمن سيارة فين ديزل في F9 يتعدى المليون دولار .. اعرف ليه

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القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل لشركة Universal Pictures مؤخرًا أن سيارة Dodge Charger دودج تشارجر المخصصة للنجم العالمي فين ديزل والتي يقودها في فيلم F9 كلفت شركة الانتاج أكثرمن مليون دولار لتصميمها وتجهيزها للفيلم، وذلك حسبما أعلن مصدرالأخبار من خلال موقع Insider .

Revving up: A representative for Universal Pictures confirmed that Vin Diesel's Dodge Charger that he will drive in the highly-anticipated film, F9, cost the studio over $1 million to build

و السيارة تجمع بين التكنولوجيا القديمة والجديدة، فالعديد من الإصدارات الهجينة من السيارة تم تصنيعها من أجل الإثارة والمغامرة.

Using what worked: The series' vehicle supervisor, Dennis McCarthy spoke to Insider and noted that the design of the actor's car 'combines old and new technology'

كان العرض الأول للفيلم الذي طال انتظاره في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام ، ومن المقرر إطلاقه في الولايات المتحدة في وقت لاحق في يونيو.

واستضافت الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، صناع وأبطال فيلم Fast & furious 9، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في معظم دول العالم ومصر، وذلك خلال حلقة اليوم الأحد في برنامج It’s Show time، حصريا على قناة cbc.

 

 

وتحدث النجم العالمي فان ديزل، بطل فيلم Fast & furious 9، عن التفاصيل الجديدة التي تتمحور حولها الأحداث، حيث قال إنه أثناء التصوير لم يكن يتخيل أن يتم عزل صناع الفيلم، ولم يكن يتوقع أبدا أنه سيشتاق للسينما بهذا الشكل ولدخول السينمات، مؤكدا أن العالم يتغير ويفرض تلك التغيرات على الجميع.

 

وأضاف ديزل: حينما كنا نصور الفيلم في لندن عام 2019، لم يكن لدينا فكرة عن العام المقبل 2020، ولم يكن في مخيلتنا أننا سننعزل عن بعضنا البعض، ولكن في النهاية أشعر أنني مبارك.

 

وتابع فان ديزل إن العمل يتمحور حول الأبوة، وأن شخصيته في الفيلم عندما يصبح أب يعيد التفكير في ماضيه وعلاقته بعائلته.

 

 كما روى المخرج الأمريكي جاستن لين تأثير انتشار ونجاح الفيلم عالميا، وخاصةً في الشرق الأوسط، وكيف يغير ذلك من طريقة التفكير في أحداث الأجزاء الجديدة، ومتى تكون النهاية، حيث قال لين إن نجوم الفيلم، قدموا العديد من النجاحات، ولذلك هو يحاول أن يفاجئهم دوما، ويسعد جدا عندما يتساءلون كيف سننفذ المطلوب منهم، وبالتالي يجلسون سويا ويتناقشون في كيفية تنفيذ المشاهد الخاصة بالفيلم.

 

يذكر أن fast and furious، من أكثر سلاسل الأفلام شهرة حول العالم، منذ عرض الجزء الأول عام 2001، بسبب تناولها لمطاردات السيارات في إطار الجريمة. وبعد تأجيل لأكثر من عام بسبب أزمة فيروس ، عرض الجزء التاسع من السلسلة مؤخرًا، في معظم دول العالم، وانضم لأبطاله شخصية جديدة يقدمها النجم جون سينا.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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