شكرا لقرائتكم خبر عن ثمن سيارة فين ديزل في F9 يتعدى المليون دولار .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل لشركة Universal Pictures مؤخرًا أن سيارة Dodge Charger دودج تشارجر المخصصة للنجم العالمي فين ديزل والتي يقودها في فيلم F9 كلفت شركة الانتاج أكثرمن مليون دولار لتصميمها وتجهيزها للفيلم، وذلك حسبما أعلن مصدرالأخبار من خلال موقع Insider . و السيارة تجمع بين التكنولوجيا القديمة والجديدة، فالعديد من الإصدارات الهجينة من السيارة تم تصنيعها من أجل الإثارة والمغامرة. كان العرض الأول للفيلم الذي طال انتظاره في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام ، ومن المقرر إطلاقه في الولايات المتحدة في وقت لاحق في يونيو. واستضافت الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، صناع وأبطال فيلم Fast & furious 9، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في معظم دول العالم ومصر، وذلك خلال حلقة اليوم الأحد في برنامج It’s Show time، حصريا على قناة cbc.

وتحدث النجم العالمي فان ديزل، بطل فيلم Fast & furious 9، عن التفاصيل الجديدة التي تتمحور حولها الأحداث، حيث قال إنه أثناء التصوير لم يكن يتخيل أن يتم عزل صناع الفيلم، ولم يكن يتوقع أبدا أنه سيشتاق للسينما بهذا الشكل ولدخول السينمات، مؤكدا أن العالم يتغير ويفرض تلك التغيرات على الجميع.

وأضاف ديزل: حينما كنا نصور الفيلم في لندن عام 2019، لم يكن لدينا فكرة عن العام المقبل 2020، ولم يكن في مخيلتنا أننا سننعزل عن بعضنا البعض، ولكن في النهاية أشعر أنني مبارك.

وتابع فان ديزل إن العمل يتمحور حول الأبوة، وأن شخصيته في الفيلم عندما يصبح أب يعيد التفكير في ماضيه وعلاقته بعائلته.

كما روى المخرج الأمريكي جاستن لين تأثير انتشار ونجاح الفيلم عالميا، وخاصةً في الشرق الأوسط، وكيف يغير ذلك من طريقة التفكير في أحداث الأجزاء الجديدة، ومتى تكون النهاية، حيث قال لين إن نجوم الفيلم، قدموا العديد من النجاحات، ولذلك هو يحاول أن يفاجئهم دوما، ويسعد جدا عندما يتساءلون كيف سننفذ المطلوب منهم، وبالتالي يجلسون سويا ويتناقشون في كيفية تنفيذ المشاهد الخاصة بالفيلم.

يذكر أن fast and furious، من أكثر سلاسل الأفلام شهرة حول العالم، منذ عرض الجزء الأول عام 2001، بسبب تناولها لمطاردات السيارات في إطار الجريمة. وبعد تأجيل لأكثر من عام بسبب أزمة فيروس كورونا، عرض الجزء التاسع من السلسلة مؤخرًا، في معظم دول العالم، وانضم لأبطاله شخصية جديدة يقدمها النجم جون سينا.