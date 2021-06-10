هل تخضع حورية فرغلي لعمليات جديدة في الأنف .. الفنانة تجيب

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 02:57 مساءً - تحدثت الفنانة المصرية ” حورية فرغلي ” في تصريحات لها عن وضعها الصحي عقب إجرائها لعدد من العمليات في الولايات المتحدة الأمريكية لترميم وتجميل أنفها .
فقالت حورية فرغلي أنها بصحة جيدة ولن تخضع لأية عمليات مرة أخرى بخصوص أنفها .. مضيفة أنه من المقرر أن تسافر إلى خارج مصر في الفترة المقبلة للاطمئنان فقط على صحتها .
وعلى الجانب الفني أشارت إلى أنها تستعد بالوقت الحالي لتصوير مسلسلها الجديد ” براءة ريا وسكينة ” .. وأوضحت أنها كانت متعاقدة عليه منذ ثلاث سنوات لكن بعد شفائها قررت العودة الى التصوير متمنيةً أن ينال المسلسل إعجاب جمهورها .
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