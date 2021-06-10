وفاة "سندريلا" السينما التشيكية الممثلة ليبيوس سافرانكوفا عن عمر يناهز 68 عاماً

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

غيّب الموت الممثلة التشيكية ليبيوس سافرانكوفا التي اشتهرت بدورها في فيلم "ثلاث حبات بندق لسندريلا" إذ توفيت الأربعاء عن عمر يناهز 68 عاماً، على ما أفادت محطة "سي إن إن بريما نيوز" نقلاً عن نجلها.



وتؤدي ليبيوس سافرانكوفا في هذا الفيلم المشهور جداً الذي تولى إخراجه التشيكي فاتسلاف فورليتشيك العام 1973 دور سندريلا الشابة جداً التي ترقص وتتقن استخدام القوس والنشاب وتتسلق الأشجار.

وأدى ممثلون ألمان ككارولا براونبوك ورولف هوبي وكارين ليش أدوارأً رئيسية في هذا الفيلم الذي تعيد محطات التلفزيون في الجمهورية التشيكية وألمانيا والنروج وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا عرضه سنوياً في موسم عيد الميلاد.

وصُوِّر جزء من الفيلم في قلعة موريتسبرغ الخلابة في ولاية سكسونيا في ما كان سابقاً جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث يقام معرض سنوي مخصص له منذ العام 2009.

وتحظى سافرانكوفا بشعبية كبيرة في بلدها، وقد شاركت في عشرات الأفلام منها "كوليا" الحائز جائزة أوسكار العام 1996، وفي الكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وكانت الممثلة تكافح سرطان الرئة منذ سنوات، وهي متزوجة من الممثل يوسيف أبراهام الذي أدى دور البطولة في فيلم "ليفينغ" العام 2011، من إخراج الرئيس التشيكي الراحل والكاتب المسرحي فاتسلاف هافل.