شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سبب عقدة لابنة زهرة العلا المخرجة منال الصيفي .. فى ذكرى ميلاد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحل زهرة العلا، حيث أنها من مواليد 10 يونيو 1934، ولدت فى الإسكندرية، وبدأت موهبتها فى التمثيل تظهر على المسرح المدرسة.

وفى فيديو قديم يعود لعام 2016 كشفت المخرجة منال الصيفى ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا في حوار مع عمرو الليثي على قناة الحياة، عن فيلم والدتها الذى سبب لها عقدة نفسية.

وقالت منال :" والدتى كانت تحب كل الأفلام اللى شاركت فيها خاصة فيلم دعاء الكروان ولكن أنا الفيلم عملى عقدة نفسية لأن صديقاتى في المدرسة وقتها كانوا يقولون ليا يابنت الباشمهندس وكنت أبكى وبكره الفيلم ووقت عرضه فى التليفزيون لا أستطيع مشاهدته".

بدأت موهبه زهرة العلا في التمثيل وهى فى المدرسة، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954 وانضمت إلى فرقة زكي طليمات، وشاركت في مسرحيات عديدة منها حورية من المريخ والبخيل ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين وشاركت معه في بعض بطولات أفلامه،

بلغ الرصيد الفنى لزهرة العلا أكثر من 120 فيلماً و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدار تاريخها الفني الممتد لأكثر من 55 عاما، ومن أبرز أعمالها جميلة بوحريد ورد قلبي والوسادة الخالية، وأيامنا الحلوة، وسر طاقية الإخفاء، ودعاء الكروان ، وفي بيتنا رجل، بالإضافة إلى مسلسل الزوجة آخرمن يعلم وكان فيلم "أرض أرض" عام 1998 هو آخر أعمالها السينمائية، حيث انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور في وسائل الإعلام والمهرجانات والاحتفالات الرسمية، قبل أن تتوفى بعد صراع مع المرض عام 2013.