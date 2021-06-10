شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا برفقه زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الفنانة شيماء سيف، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ونشرت شيماء صورة برفقه زوجها محمد كارتر بعد تلقيها اللقاح، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "شكرا جدا للنظام والاهتمام والترحيب الجميل ويارب بالشفاء أخدت التطعيم ضد الفيروس".



شيماء سيف

وآخر أعمال شيماء سيف، مسلسل "فى بيتنا روبوت"، و المسلسل من بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين، هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" ليساعداه هو وزوجته سارة التى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.