السبت.. المركز القومي للسينما يحتفل بعرض خاص لأفلام وحدة دعم الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" احتفالية خاصة بنادي سينما الشباب وذلك لإقامة

عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "البطاطا" للمخرج "محمد البدري" وفيلم "فرحة" للمخرجة "جيهان إسماعيل" وهي أفلام من إنتاج الوحدة.

يأتي ذلك بحضور لفيف من النقاد والسينمائين ومنهم المخرج الكبير "علي بدرخان" و"عادل قطب" والدكتور "محمد عسر" والفنانه "مادلين طبر" والفنان "شريف خير الله" والمنتجة" نيفين كامل" والفنان" أشرف سرحان" ودكتور "علاء عبد العزيز"

الدكتور "محمد شيحة، الدكتورة "نبيلة حسن" ، الدكتورة" عبير فوزي" والفنان" محمود متولي"

و عقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي" طارق الشناوي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور

يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست "محمد الباسوسي" تحت إشراف الناقد السينمائي "أحمد عسر"

وعضوية كلا من الناقد السينمائي أحمد النبوي والدكتوره ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما و تهدف الوحدة إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدي متخصصين من كوادر المركز القومي للسينما وأيضا مساعدة الشباب بالمساهمات اللوجيستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.