تعرف على إيرادات فيلم "أحمد نوتردام" بعد 4 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "أحمد نوتردام" 15 مليون جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 15 مليون 472 ألف 852 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى بالسينمات هي "للإيجار" لخالد الصاوي، "ماما حامل" ليلى علوي، "ديدو" كريم فهمي، "ثانية واحدة" دينا الشربيني.

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، انتصار، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.