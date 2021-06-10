منة شلبي تحقق حلم الأمومة بشكل مختلف في "ليه لأ 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضمن عروض "شاهد الأولى"، دراما اجتماعية تطرح قضية كفالة، في الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ" للكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم وآخرين، ومن إنتاج "E Producers".

وترصد الأحداث حكاية ندى، التي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل.

وتشير الكاتبة مريم نعوم إلى أن "العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد".

وتضيف نعوم بالقول أن "عبارة "ليه لأ" ليست مقتصرة على سيدات تواجهن تجارب حياتية معينة، فقد يمتد الأمر في مواسم قادمة ليرصد مواضيع ترتبط برجال يجدون أنفسهم منحصرين بأنماط معينة لا يمكنهم الخروح منها".

وتوضح مريم حالة "ندى التي ستتمرد على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالاحساس بالأمومة، وكأن هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تتحقق الأمومة، علماً أن ثمة طرق أخرى سنكتشفها من خلال المسلسل".

وتعيش الشابة حالة من الحيرة من مدى صواب قرار مصيري اتخذته، وحالة صراع داخلي ومع المحيطين بها، في ظل وجود ضغوط عليها إلى جانب علاقتها مع الطفل الذي ترغب في تبنيه".

وضع فكرة العمل دينا نجم، وتولت نجم كتابة السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدي أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم.