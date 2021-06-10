بفيديو مع ابنته.. محمد رمضان يعلن التعاون مع محمد سامي في كليب "ثابت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام.

وظهر رمضان بالفيديو مع ابنته وكتب: "صباح النجاحات في طريقي لتصوير كليب ثابت، مع المخرج محمد سامي، بعد الأسطورة والبرنس وبم بم، استنونا في ثابت، ثقة في الله نجاح".

وأعلنت الشركة المتحدة إيقاف التعامل مع المخرج محمد سامي، بعد الهجوم الشديد عليه وتواضع مستوى مسلسل "نسل الأغراب" الذي شارك في السباق الدرامي الرمضاني، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وزوجته الفنانة مي عمر وشقيقته الفنانة مي سامي.

وأعلن الفنان محمد رمضان مؤخرًا الحجز على مبلغ من أمواله في أحد البنوك.