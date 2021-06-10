تجمعها بيوسف شاهين.. هالة صدقي: "من أحب الصور لقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالمخرج العالمي يوسف شاهين، من كواليس فيلم "هي فوضى".

كما ظهر في الصورة الفنان الراحل خالد صالح، والفنانة هالة فاخر، والفنان يوسف الشريف، وعلقت "هالة" على الصورة قائلة: "من أحب الصور لقلبي، المبدع الأستاذ يوسف شاهين وفيلم هي فوضى".

فيلم "هي فوضى" آخر أفلام المخرج يوسف شاهين، وهو من بطولة خالد صالح، عمرو عبدالجليل، منة شلبي، هالة صدقي، هالة فاخر، يوسف الشريف، أحمد فؤاد سليم، درة، صفوة، ماهر عصام.