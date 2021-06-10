مليون مشاهدة في أيام.. يارا تحصد النجاح في “يمرّني طاريك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت أغنية “يمرّني طاريك”، من ألبوم النجمة اللبنانية يارا الجديد “غير الناس”، المليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

أغنية “يمرّني طاريك” من كلمات سلطان بن سهيل (السلطان)، وألحان أدهم وتوزيع نور هاشم، وهي الأغنية الرابعة التي تصدرها يارا من ألبومها الخليجي “غير الناس”.

وتُصدر يارا أغنيات ألبومها تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، إذ يضم الألبوم سبع أغنيات باللهجة الخليجية وأغنية عراقية، وطرحت منها 4 أغنيات حتى الآن وهي “غير الناس”، و”ما ودعوني”، و”على المكشوف”.