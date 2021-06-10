روبي تحصد مشاهدات قياسية على يوتيوب.. “قلبي بلاستيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة يتجــرد: حققت أغنية “قلبي بلاستيك” التي أصدرتها النجمة المصرية روبي، أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”. وأغنية “قلبي بلاستيك” من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

وحققت أغنية “قلبي بلاستيك” رواجًا واسعًا إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. وتصدّر فيديو الأغنية المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في مصر وعدد من البلدان العربية.

وعادت الفنانة روبي إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم “حتة تانية”، إذ روجت له مؤخرًا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت من خلاله محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي.