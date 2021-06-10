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صور جديدة تؤكد الشائعات حول مواعدة كانى ويست لعارضة الأزياء إيرينا شايك

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القاهرة - سامية سيد - أكد كاني ويست وإرينا شايك شائعات عن قصة حب جديدة وسط طلاقه من زوجة كيم كارداشيان بعد ست سنوات، حيث نشر موقع الديلي ميل صور حصرية تكشف تواجد النجم العالمي كاني ويست في فرنسا برفقة عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​ وبعض الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاد كاني الـ44، وهو ما يؤكد وجود علاقة بين الثنائي رغم عدم حصول كاني علي الطلاق من زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

EXCLUSIVE: Kanye West rebounds with Irina Shayk as the pair are spotted on a romantic stroll in France on his 44th birthday

واتضح حسب الموقع انهما يقيمان معًا في فندق بوتيك فاخر بفيلا بمساحة 600 فدان ، تدعى فيلا لا كوست، تواجد الثنائي في أجواء رومانسية وظهر الثنائي وهما يتجولان في شوارع فرنسا وكانت إيرينا ترتدي سروالاً وقميصاً أبيض، وكانا يلتقطان صوراً لبعضهما وبدت عليهما السعادة.

Enjoying the view: Kanye was seen walking behind Irina as he was also joined by members of his team

من المثير للاهتمام، أن الزوج المحبوب شوهد برفقة عارضة الأزياء يوم الثلاثاء والذي صادف عيد ميلاد مغني الراب الرابع والأربعين، وفي نفس اليوم ، نشرت كيم ، 40 عامًا ، تحية له على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث كتبت: " عيد ميلاد سعيد. أحبك مدى الحياة"

Keeping close: The pair, who have known each other for years, appeared to be comfortable around one another

وبدأت الشائعات عن الرومانسية بين الزوجين أواخر الشهر الماضي ، مع ادعاءات بأن كاني كان يواعد عارضة الأزياء الروسية ، التي لديها طفله من النجم العالمي  برادلي كوبر.

ايرينا برفقة برادلي وكاني برفقة كيم
ايرينا برفقة برادلي وكاني برفقة كيم

 

وفي الصور، يمكن رؤية الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما فى الريف المثالي الجميل 

وكانت قد فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بنشرها صورة تجمعها بكاني وأولادهما على صفحتها الخاصة بمناسبة عيد ميلاده وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد أحبك لمدى الحياة"، بالتزامن مع تأكيد المصادر وجود علاقة سرّية بين كاني وإيرينا منذ فترة.

MO Nasa

MO Nasa

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