شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة تؤكد الشائعات حول مواعدة كانى ويست لعارضة الأزياء إيرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كاني ويست وإرينا شايك شائعات عن قصة حب جديدة وسط طلاقه من زوجة كيم كارداشيان بعد ست سنوات، حيث نشر موقع الديلي ميل صور حصرية تكشف تواجد النجم العالمي كاني ويست في فرنسا برفقة عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​ وبعض الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاد كاني الـ44، وهو ما يؤكد وجود علاقة بين الثنائي رغم عدم حصول كاني علي الطلاق من زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

واتضح حسب الموقع انهما يقيمان معًا في فندق بوتيك فاخر بفيلا بمساحة 600 فدان ، تدعى فيلا لا كوست، تواجد الثنائي في أجواء رومانسية وظهر الثنائي وهما يتجولان في شوارع فرنسا وكانت إيرينا ترتدي سروالاً وقميصاً أبيض، وكانا يلتقطان صوراً لبعضهما وبدت عليهما السعادة.

من المثير للاهتمام، أن الزوج المحبوب شوهد برفقة عارضة الأزياء يوم الثلاثاء والذي صادف عيد ميلاد مغني الراب الرابع والأربعين، وفي نفس اليوم ، نشرت كيم ، 40 عامًا ، تحية له على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث كتبت: " عيد ميلاد سعيد. أحبك مدى الحياة"

وبدأت الشائعات عن الرومانسية بين الزوجين أواخر الشهر الماضي ، مع ادعاءات بأن كاني كان يواعد عارضة الأزياء الروسية ، التي لديها طفله من النجم العالمي برادلي كوبر.



ايرينا برفقة برادلي وكاني برفقة كيم

وفي الصور، يمكن رؤية الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما فى الريف المثالي الجميل

وكانت قد فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بنشرها صورة تجمعها بكاني وأولادهما على صفحتها الخاصة بمناسبة عيد ميلاده وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد أحبك لمدى الحياة"، بالتزامن مع تأكيد المصادر وجود علاقة سرّية بين كاني وإيرينا منذ فترة.