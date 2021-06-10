نيللى كريم تعيش حالة من النشاط الفنى وتؤكد: أقوم بالغناء من أجل المتعة

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القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة نيللى كريم حالة من النشاط الفنى فى الفترة الحالية، حيثت انتهت من تصوير مشاهدها فى فيلم "200 جنيه"، وتنتظر نيللي كريم عودة استئناف تصوير فيلم "العميل صفر" مع الفنان أكرم حسنى، وتتجه الفترة الحالية للغناء بعد نجاحها فى أغنية "مليونير" التى قدمتها فى مسلسلها بـ"100 وش"، وأغنية "دولا دولا" مع المدفعجية، وقالت فى أحد اللقاءات التليفزيونية أنها تقوم بالغناء من أجل المتعة وليس لديها مانع أن تقدم من المزيد.

يشار إلى أن نيللى كريم شاركت فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.

دارت أحداث مسلسل "ضد الكسر" حول نجمة وسائل التواصل الاجتماعي سلمى وتجسد دورها "نيللى كريم"، وتتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم "محمد فراج" ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.