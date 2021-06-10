شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تعبر عن اشتياقها لـ حنان ترك.. والأخيرة ترد: حبيبتى يامنجو وحشتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة منة شلبى، عن اشتياقها الشديد لصديقتها المعتزلة حنان ترك، معبره عن حزنها لافتقادها لها.

ونشرت منة شلبى، صورة قديمة تجمعها بحنان، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"وحشتينى أوى و دائما فى القلب يا حب"، لترد عليها حنان قائلة:"حبيبتي يا منجو وحشتينى ربنا يباركلك في ماما وفى صحتها ويسعد قلبك يا رب".



حنان ترك



منة شلبى

تستأنف النجمة منة شلبى تصويرمشاهدها فى فيلم "الجريمة" حيث بدأت تصوير الفيلم فى الغردقة خلال شهر رمضان الماضى، ثم توقف التصوير، نظرا لإنشغالها فى تصوير مشاهدها بالجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ".

فيلم "الجريمة"، من بطولة أحمد عز ومنة شلبى، وتدور أحداثه في السبعينات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.بقيادة المخرج شريف عرفة، الذى يسعى للانتهاء من تصوير الفيلم خلال شهر يونيو المقبل.

يعرض لمنة شلبى الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ"، اليوم الخميس على إحدى المنصات الإلكترونية، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب. وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.