كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 11:50 صباحاً - كشفت الممثلة ” هند البلوشي ” عن تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الممثلة ” مرام البلوشي ” بعد إصابتها منذ أيام بجلطة في القلب ودخولها إلى العناية المركزة .
فقالت هند البلوشي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” سيدتي ” المذاع على قناة روتانا خليجية أن مرام البلوشي لازالت تتلقى الرعاية والعلاج اللازم بالمستشفى حيث تعاني من آثار الجلطة .
وتابعت : ” الفريق الطبي اشتبه في إصابتها بكورونا وننتظر نتيجة التحاليل .. ولكن مرام أهملت في تناول أدويتها خلال الفترة الماضية وتعرضت لضغوط نفسية شديدة أثرت على حالتها الصحية والمعنوية وهو السبب الرئيسي لما أصابها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بجلطة في القلب .. تطورات الحالة الصحية ل ” مرام البلوشي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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