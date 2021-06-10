انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب 2021

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

انطلقت، الخميس، فعاليات الدورة 22 لمعرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 228 دار نشر من 14 دولة عربية وأجنبية ويستمر 10 أيام.



وتقام فعاليات الدورة الجديدة على أرض معرض بغداد الدولي تحت شعار "الكتاب وطن" بمشاركة دور نشر عراقية وعربية وأجنبية من السعودية والكويت والإمارات ومصر وسورية والسودان والأردن قطر وتونس ولبنان وإيران وتركيا والمانيا.

وقال المدير العام لمعرض بغداد الدولي سرمد طه سعيد بأن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة من دور النشر بالكثير من الإصدارات والعناوين الجديدة في مختلف الحقول والمجالات الأدبية والفنية والعلمية والمعرفية لإثراء المكتبة العراقية.

وأوضح أن أيام المعرض ستشهد فعاليات ثقافية مصاحبة وندوات ثقافية وفنية وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وطاولات حوارية وندوات تغطي مختلف العناوين بمشاركة شخصيات ثقافية وفنية وسياسية محلية وعربية وأجنبية فضلا عن إقامة معارض فنية متنوعة.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا تمثلت بتوزيع الكمامات على الزوار ووضع أجهزة صحية لتعقيم الهواء عند بوابات قاعات العرض ووضع إشارات وملصقات للتباعد الاجتماعي.

وسمحت الجهات المشرفة على المعرض للزوار بزيارة أجنحة المعرض على فترتين صباحية ومسائية للإطلاع واقتناء الكتب والمشاركة في فعالياته التي ستستمر حتى 20 من الشهر الجاري.