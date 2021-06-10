عبير نعمة في ألبومها الثاني “بيبقى ناس” روح واحدة لأغنيات من أنماط مُختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنّانة عبير نعمة اليوم أحدث ألبوماتها بعنوان “بيبقى ناس” من إنتاج وتوزيع شركة”Universal Music MENA” عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.

وكشفت عبير نعمة أنّ ألبوم “بيبقى ناس” يضمّ ثماني أغنيات تتنوّع بين نمط الموسيقى الشرقيّة والغربيّة والكلاسيكيّة أضف إلى البوب، كانت قد طرحت بعض منها بشكل مُنفرد في مراحل سابقة مثل أغنيات “هيدي الدني” من كلمات غدي الرحباني وألحان وتوزيع أسامة الرحباني و”هيدا وطني” من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان جوزيف خليفة وتوزيع جورج قسّيس و”فلّو” من كلمات غسّان مطر وألحان عبير نعمة وتوزيع طارق سكيكر و”بيبقى ناس” من كلمات وألحان وتوزيع ريان الهبر، أضف إلى أغنيات جديدة يسمعها الجمهور للمرّة الأولى وهي “قدّيش بحبّك” من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع جورج قسّيس، “أنا قلت بترجع” من كلمات فادي الراعي وألحان إيلي نعمة وتوزيع جورج قسّيس ، “محتارة” من كلمات غسّان مطر وألحان إيلي نعمة وتوزيع طارق سكيكر و”ونحنا سوا” من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان عبير نعمة وتوزيع مارك أبو نعّوم.

وعن ألبوم “بيبقى ناس” قالت عبير نعمة :” سعيدة جداً بإطلاق ألبومي الثاني مع شركة “Universal Music MENA”، وقد سعينا معاً أن يحمل هذا الألبوم تنوّعاً كبيراً من حيث الأغنيات والمواضيع المطروحة”.

وتابعت :” أنا في تحدّ دائم مع نفسي لتقديم كلّ ما هو جديد بخاصّة أنّ الموسيقى لا حدود لها. وأردت أن يحمل ألبومي الثاني رسائل تحفيزيّة ودعوات للتفاؤل والكثير من الطاقة الإيجابيّة التي نحن جميعاً بأمسّ الحاجة لها”.

وختمت عبير نعمة بالقول :”إخترت أغنيات هذا الألبوم على مراحل عدّة حتّى إتّضحت هويّة وقصّة كلّ أغنية، وهي تتراوح بين الرومنسيّة والإيقاعيّة والوطنيّة والإنسانيّة. بإختصار، أغنيات ألبوم “بيبقى ناس” مُختلفة عن بعضها البعض ولكن في الوقت نفسه روحها واحدة وهناك تجانس كبير فيما بينها”.

تجدر الإشارة أنّ عبير نعمة إنتهت من تصوير أغنية “قدّيش بحبّك” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج إيلي فهد، وستُطلّ عبير قريباً في هذا الكليب بصورة جديدة ومُختلفة.

رابط الألبوم : https://UmusicMENA.lnk.to/ByebaNasAlbum