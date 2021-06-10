نجوى كرم تشّع نشاطاً من بروفات حفل الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نشاطها الفني المتزايد في الآونة الأخيرة، والذي تمثّل بطرحها أغنية “معذور قلبي” نهاية العام الفائت، تقيم النجمة اللبنانية نجوى كرم بروفات موسيقية استعداداً لحفلها المُنتظر ليل 11 حزيران/يونيو الجاري ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض.

ونشرت نجوى كرم عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” لقطات حصرية من كواليس البروفات حيث ظهرت إلى جانب فرقتها الموسيقية.

ويأتي حفل نجوى كرم في الرياض بعد شبه انقطاع عن الحفلات الغنائية في العام الفائت بسبب أزمة فيروس كورونا، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من روتانا للصوتيات والمرئيات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية المتبعة، في ظل إجراءات احترازية وفقاً لبروتوكول عودة الفعاليات الذي أصدرته الهيئة العامة للترفيه.

نجوى كرم كانت قد تصدّرت الترند بمؤشر البحث في موقع غوغل مقتحمةً قائمة الأكثر تداولًا بالمركز الأوّل في المملكة العربية السعودية، بعد اعلانها عن حفلها في “فور سيزونز الرياض” وسط تفاعل كبير من المتابعين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن أغنية “معذور قلبي” التي أصدرتها نجوى كرم في ديسمبر الماضي من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.