بلقيس تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة بلقيس فتحي الجمهور صورًا جديدة التقطتها الها على هامش حفل زفاف أحيته مؤخرًا في البحرين.

وتظهر بلقيس في الصور بإطلالة أنيقة جدًا، حيث ارتدت فستانًا كلاسيكيًا من اللون الأزرق بلقطات نالت استحسان الجمهور وحصدت عشرات آلاف الإعجابات عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”.

وكانت قد عبرت بلقيس عن سعادتها بالنجاح الذي حققته منذ بداية العام الحالي وبعد إصدارها باقة من الأغنيات الجديدة، بدأتها بأغنية عنوان ألبومها “حالة جديدة”، وبعدها أغنيتها اللبنانية “خاف عليي” وآخرها أغنية “ممكن” التي قدّمتها على طريقة الديو مع النجم العراقي سيف نبيل.

وقالت بلقيس في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “الف الحمدلله على كل النجاحات اللي اعيشها من بداية العام وبدعم جمهوري وحبايبي راح أقدم الأفضل في الفترة القادمة وراح نوصل كل مكان مع بعض الله يتمم على خير وأعلن لكم عن كل المستجدات الجميلة اللي اشتغل عليها بحب، احبكم – حالة جديدة”.

ويعتبر ألبوم “حالة جديدة” هو الرابع في مسيرة بلقيس فتحي بعد ألبومات “مجنون” و”زي ما أنا” و”أراهنكم”، كما قدّمت في السنوات الماضية العديد من الأغنيات السينغل بعدد من اللهجات العربية.