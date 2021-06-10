بعد أخبار ارتباطه بسمية الخشاب.. عمر كمال: “ياريت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الفنان إدوارد في برنامج “القاهرة اليوم”، المذاع على قناة “ألفا”، عن كواليس كليبه الجديد “أوعدك”، والذي يجمعه بالفنانة سمية الخشاب، ويحمل اسم “أوعدك”.

وقال عمر كمال: «كنت في مناسبة مع سمية، وأنا أعرف أنها تحب الغناء، وعرضت عليها نعمل سوا كليب لأنها غائبة منذ فترة عن الغناء». وأضاف: «التعاون مع سمية الخشاب كان بالصدفة، واشتغلنا منذ أربعة أشهر في الكليب، والمشروع توقف بسبب رمضان، وسفرها الى الخارج، وقررنا وضع إفيهات من مسلسل “موسى” في الكليب». وتابع: «سمية الخشاب من الستات الحلوة، وجميلة زي المصريات»، مؤكداً: «العلاقة بيني وبين سمية علاقة شغل فقط».

ولدى سؤاله عن ارتباطه بسمية الخشاب، أضاف عمر كمال ضاحكاً: «أتمنى أتجوزها بس طبعاً الكلام ده هزار وعلاقتنا شغل فقط».