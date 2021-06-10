الموت يفجع الفنان خالد سليم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان خالد سليم، مساء أمس عن وفاة خاله سامي سعيد عبدالمجيد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى، خالي سامي سعيد عبدالمجيد حيدة، نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة”.

وكان خالد سليم قد شارك في مسلسل “جمال الحريم”، الذي عُرض نهاية العام الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو ينتمي الى نوعية المسلسلات الطويلة المكوّنة من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول مذيعة تُدعى “فريدة”، وفجأة تنقلب حياتها رأساً على عقب، بعدما تتعرّض هي وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.

مسلسل “جمال الحريم” من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، وبطولة الفنانة اللبنانية نور، خالد سليم، صلاح عبدالله، أشرف مصيلحي، دينا فؤاد، إسلام جمال، حازم سمير، فراس سعيد، كريم عبد الخالق، ورنا رئيس.