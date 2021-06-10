حقيقة صورة دلال عبد العزيز من غرفة الرعاية المركزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة منسوبة للفنانة دلال عبد العزيز، قيل إنها التقطت لها من داخل غرفة الرعاية المركزة في المستشفى الذي تتواجد فيه للعلاج من آثار كورونا أثناء وضعها على جهاز التنفس الصناعي.

وكشفت مصادر أن الصورة المتداولة ليست لفنانة الكبيرة وإنما هي لإحدى السيدات وهي ترقد على سرير المرض بالعناية المركزة، وأنها لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للفنانة دلال عبد العزيز، وأن سبب ربط البعض بين الصورة والفنانة دلال عبد العزيز أنها وضعت على شاشة التلفزيون أثناء حديث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، في مداخلته مع الإعلامية لميس الحديد ببرنامج “كلمة أخيرة”، وكان في تلك اللحظة يكشف تطورات حالة الفنانة الكبيرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، والذي أثر عليها وأدى إلى تليف الرئة، ووضعها على أجهزة الأوكسجين، خوفاً من أي مضاعفات.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة الممثلين ​عمرو سعد و​مصطفي شعبان، فيما توفي زوجها سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاماً، متأثراً بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من الممثلين والفنانين، منهم يسرا، إلهام شاهين، ميرفت أمين​، ​ماجد المصري​، وفاء عامر، بوسي شلبي، إيهاب فهمي ودينا.