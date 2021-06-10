عباس النوري: أستفيد من كل الانتقادات الجارحة.. وهذا ما أطلبه من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه الفنان السوري، عباس النوري، رسالة شكر لكل متابعيه على “السوشيال ميديا”، موضحاً أنه شعر بالامتنان تجاه كل جمهوره، الحريصين على متابعة أعماله وإبداء آرائهم.

وأوضح، عبر مقطع فيديو على “إنستغرام”، أنه يستفيد من كل الآراء مهما كانت جارحة أو قوية، مشيراً إلى أن كل نقد موجه له ناتج عن وجهة نظر.

وطالب النوري متابعيه بإعطاء مساحة لكل الآراء، موضحاً أن هذه الآراء تشبه صاحبها، مضيفاً أنه مهما كان النقد جارحاً يكون مفيداً؛ لأنه سيدفع الطرف الآخر إلى تقديم الأفضل.

وقال إن كل إنسان حر في تقديم وجهة نظره من دون معارضة، مؤكداً أن الاختلاف في وجهات النظر حق أيضاً مكفول لكل شخص، معلقاً: “لو صارت الحياة لون واحد.. بطل يكون في فن”.

وسبق أن أعرب الفنان السوري عن استيائه الشديد للطريقة التي يتم بها تناول الشام في الأعمال الدرامية، موضحاً أن الشام تستحق أن يتم تناولها بشكل مدروس وليس أمياً، وأن يُعدَّ لها إنتاج ضخم يليق بعراقتها وتاريخها.

وقال النوري في تصريحات إذاعية: “مؤلفون ما أدري بيطلعوا منين.. أنت لما تيجي تقول كلمة الشام هي كلمة عريقة لدرجة تجاوزت الثقافة لأنها هي صانعة الثقافات”.

وأضاف عباس النوري: “الشام كانت باباً لأهم ثقافات العالم، والكرة الأرضية دخلت وخرجت منها.. والأديان السماوية نفسها خرجت من الشام”.