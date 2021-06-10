منة شلبي تشوق جمهورها للجزء الثاني من “ليه لأ”.. ونجوم يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة المصرية، منة شلبي، جمهورها إلى أحدث أعمالها الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ”، المقرر عرضه لأول مرة على إحدى منصات المشاهدة الإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل، الذي قدمته مواطنتها الفنانة أمينة خليل.

ونشرت شلبي، عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”، البوستر الرسمي للمسلسل الذي تصدرته، وظهرت خلاله تحمل طفلاً رضيعاً، مؤكدة أن المسلسل من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقاته اليوم الخميس.

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة منة شلبي، بأحدث أعمالها، حيث علق الفنان كريم عبدالعزيز على الصورة، قائلاً: “مبروك يا مينجو.. وإن شاء الله هتكسري الدنيا.. وربنا يعملك كل خير”.

ووجهت الفنانة منى زكي رسالة إلى صديقتها منة، قائلة: “ربنا ينصرك نصرة كبيرة”. من جانبها، اكتفت الفنانة رانيا يوسف بوضع قلوب لمنة؛ لدعمها وتهنئتها بالمسلسل الجديد، بينما قال الفنان أحمد زاهر: “مبروك يا منة.. هتكسري الدنيا إن شاء الله”.

الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” من بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبوعوف، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.

وكان الجزء الأول من مسلسل “ليه لأ” قدمته الفنانة المصرية أمينة خليل، في أولى بطولاتها المطلقة وقتها، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، فيما شاركها البطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحسن محيي الدين، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.