كاني ويست يحتفل بعيد ميلاده مع عارضة الأزياء إيرينا شايك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل المغني كاني ويست بعيد ميلاده الـ44 بصحبة عارضة الأزياء إيرينا شايك (35 عاما) في فرنسا.

وحصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على صور حصرية للاحتفال.





وكانت الشائعات بشأن وجود علاقة عاطفية بين الاثنين قد ظهرت الشهر الماضي، حيث تردد أن كاني يواعد سرا عارضة الأزياء الروسية، التي لديها طفلة من الممثل الأمريكي برادلي كوبر.

وعلمت "ديلي ميل" أن كاني وإيرينا وصلا إلى الفندق في فرنسا الأحد الماضي.





ويعتقد أن كاني قام باستئجار الفندق بحيث لا يمكن السماح بدخول أي نزلاء أثناء تواجدهما.

يذكر أن العلاقة بين إيرينا وبرادلي بدأت عام 2015، وأنجبت إيرينا ابنتهما الوحيدة ليا (4 أعوام).

وانتهت العلاقة بين إيرينا وبرادلي عام 2019.

وقبل ذلك، كانت إيرينا على علاقة مع لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو استمرت لأعوام.

يشار إلى أن زواج كاني من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان انتهى في شباط/فبراير الماضي، بعدما أقامت كيم دعوى للطلاق.

ولدى الاثنين ابنتان هما نورث وشيكاغو وولدان هما سانت وبسالم.