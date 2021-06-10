شكرا لقرائتكم صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة.. هل تعود بعد الاعتزال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت الفنانة المصرية منة شلبي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك وهي بدون حجاب.

وكتبت النجمة الشابة عبر حسابها في تويتر: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

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كما تفاعل معهما عدد كبير المغردين، وتباينت الآراء ما بين الهجوم على منة شلبي بسبب صورة حنان بدون الحجاب وطالبوا بحذفها، فيما رجح البعض أنها إشارة لعودة حنان ترك مرة أخرى للتمثيل وذلك بعد غياب 9 سنوات.

بدورها، ردت الفنانة المعتزلة في تغريدة عبر تويتر وقالت: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب"، ولم ترد حنان تساؤلات حول إمكانية عودتها للشاشة مجدداً.

لتعلق منة شلبي قائلة "و ميحرمنيش من أنقى وأجدع و أنظف صاحبه وأخت و يباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".

وسبق وأعلنت حنان ترك اعتزالها الفن رسميا من خلال اتصال هاتفي عبر برنامج تلفزيوني على قناة "الحياة" في أغسطس 2012 حينها قالت: "أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها، وأخت تريز المسلسل الأخير لي في التمثيل".

يذكر أن آخر عمل قدمته ترك هو مسلسل «أخت تريز» إنتاج عام 2012، وتدور أحداثه بين علاقة المسيحيين والمسلمين وتمثل ذلك من خلال فتاتين توأم ولكنهما افترقتا وهما رضيعتين، وقدمت ترك دور التوأم.