شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يعلن عن بدء التجهيز لجزء ثانٍ من فيلم "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أمير كرارة لـ"الخليج 365"، أنه بصدد التجهيز لعمل جزء ثان من فيلم "كازابلانكا" قريبا، والذى كتب الجزء الأول له هشام هلال، وأخرجه بيتر ميمى، ولم يتم تحديد موعدا نهائيا لإنطلاق التصوير، خاصة أن العمل مازال فى مرحلة الكتابة والتحضيرات الأولية.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

فيلم "كازابلانكا"، شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من عمرو عبد الجليل وإياد نصار ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش وآخرون، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وغيرهم.