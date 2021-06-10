شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش سوق الغناء بأصوات سميرة سعيد وأنغام ونجوم التسعينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الغناء هذه الأيام انتعاشة قوية فى عالم الموسيقى والأغانى، حيث أصدر بعض النجوم أغانيهم الجديدة مما شجع الأخرون على طرح أعمالهم الغنائية، المقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقدمة الأصوات التى طرحت أغانى جديدة هى النجمة سميرة سعيد، حيث طرحت الديفا أغنيتها الثالثة الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد، حيث قررت أن تطرح أغانى هذا الألبوم على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف، أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامرحسين، وألحان عزيزالشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى.

وطرحت النجمة أنغام أيضا أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع هانى فرحات، أيضا طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدةعبر قناتها الرسمية على يوتيوب بعنوان "يمرني طاريك"، من كلمات سلطان بن سهيل، ألحان سهيل، توزيع نور هاشم.

وطرح نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، أحدث أغنياتهم التى تحمل اسم "زحمة الأيام"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.

وتقول كلمات "زحمة الأيام": "فى زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدى مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت .. صدقت فى الأيام و مشيت ورا أوهام وزى ما روحت أهو جيت .. وأما السنين بتفوت .. والغنوة تبقى سكوت .. وكل شيء محسوب .. وأما السنين بتفوت .. إحساسنا ليه بيموت بأيدين قدر مكتوب .. عدى زمانا وسبق .. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدى زمانا و سبق وقع الفرس فى السبق لكن أكيد هيقوم .. فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام .. أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب .. آه منها دى الأيام".