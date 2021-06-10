تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان محمد شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان الشاب محمد شاهين، لعمل جلسات علاج طبيعي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية.

وكتب شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "شكرا لكل الناس اللي كلمتني وشكرا لكل الناس اللي بتدعي لي ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم يارب شكرا لصحابي واخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي".

وتابع: "أخيرا ربنا يبارك فيك يادكتور، الدكتور أيمن فريد ويزيدك من نعيم الله، هبتدي رحلة العلاج الطبيعي والله المستعان".

وكان الفنان محمد شاهين قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام وأجرى عملية جراحية في قدمه.

يذكر أن محمد شاهين طرح أغنية "2 وحوش" مع المطرب مينا عطا، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامي المصري.