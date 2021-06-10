في ذكرى ميلادها.. زهرة العلا: "هذه الشخصيات أثرت في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة زهرة العلا، إذ ولدت في 10 يونيو 1934 .

وبهذه المناسبة.. نرصد لكم شخصيات أثرت في حياتها الفنية، ولمن أعطت أوسكار حياتها له؟، وذلك في التقرير التالي:

قالت زهرة العلا، في لقاء تليفزيوني نادر لها، إن هناك 5 شخصيات أثروا في حياتها ومشوارها الفني، مؤكدة أن الشخصية التي اختارتها لتنال أوسكار حياتها هو الأستاذ زكي طليمات .

وعن سبب اختيارها له، فأوضحت: "زكي طليمات كان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وكنت تلميذة عنده، وأثر فيا جدًا، ووقف جنبي قوي، وكان كتير أوي لما كنا بنغلط أو نعك، يقول إنتوا عاملين زي البلونة، لو عملنالكم كدا هتنفجروا، وفضل ورايا لحد ما وقفت على رجلي".

وتابعت زهرة العلا، أن الشخصية الثانية التي أثرت في حياتها كان الأستاذ حسين رياض: "كان من الناس المقربين لي جدًا، ودايمًا كان بيشجعني على العمل والإلتزام، وأن الممثل لازم يلتزم بمواعيده، ويحترم الناس عشان الناس تحترمه، وكانت آراءه حلوة".

أما الشخصية الثالثة التي كان لها تأثير في حياتها، فأكدت أنه الأستاذ عبد الوارث عسر، فكان انسانا في منتهى الرقة والمعاملة الطيبة، متابعة: "لو قاعدين في أي شغل، وقولت حاجة غلط أو مش مظبوطة يجي في أذني ويقولي يا زهرة كذا وكذا وكذا، فكان راجل فوق الوصف الحقيقة".

وأوضحت أن الشخصية الرابعة المؤثرة في حياتها الفنان محمود المليجي: "كان بقوته وتبريقة عينيه، كان غصب عن أي واحد يشتغل قصاده، لازم يتماسك ويقول أقصى ما عنده ويطلعه، والمليجي من الناس اللي ساعدوني".

وأنهت حديثها بأن الشخصية الخامسة التي أثرت في حياتها ومشوارها الفني، فكانت الأستاذ عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار، مؤكدة أنهما كانا السبب في تغييرها واتجاهها إلى السينما، لأن تعليمها كان مسرح بمعهد الفنون وكان كل همها هو شغل المسرح.

وأضافت: "مدام عزيزة كانت في الأوبرا وأنا كنت هناك، وفي مرة كُنت بجرى داخل الأوبرا فخبطت فيها ووقعت شنطتها على الأرض ومشيت، ومهمنيش الأمر، لقيتهم بعدها عايزيني في أوضة (بابا شكري راغب) فقولت يبقى عشان الست اللي خبطتها ووقعت شنطتها.. لما روحت، قابلتني زينب صدقي ونادت عليا قالتلي تعالي، فلقيت عزيزة أمير ومحمود ذو الفقار .. راحت بصت لي وقالتلي تشتغلي في السينما، فقولتلها يا ريت، فخدتني وشغلتني معاها بفيلم، ومن ساعة ما اشتغلت فيه وأنا اتعرفت من الجمهور، ودي كان ليها تأثير كبير عليا جدا".

جدير بالذكر أن النجمة الكبيرة زهرة العلا رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013، عن عُمر يناهز 79 عامًا، بعدما تركت للسينما المصرية إرثا فنيا كبيرا.